Пандемия COVID-19 замедлит отказ от угля и нефти в пользу новых энергоносителей

По мнению экспертов, перспективы глобального перехода к альтернативным источникам энергии сейчас находится под угрозой. Дело в том, что пандемия приостановила обыденное ведение бизнеса и нарушила работу всех секторов экономики, в том числе энергетического. Кроме того, падение спроса на энергоносители снижает конкурентоспособность альтернативных источников энергии перед традиционными: нефтью, углём.

Напомним, в 2015 году было принято Парижское соглашение, в рамках которого страны договорились не допустить повышения средней температуры на планете более чем на два градуса по Цельсию к 2100 году. Для достижения этой цели необходимо в том числе трансформировать мировую энергетическую систему. Эксперты отметили, что за последние десять лет эта трансформация была беспрецедентной.