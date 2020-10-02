Пандемия спровоцировала ухудшение качества сна людей

Как утверждают исследователи, после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 люди стали чаще видеть кошмары и чаще просыпаться по ночам из-за них. Большинство участников исследования рассказали, что у них значительно повысился уровень стресса с начала пандемии. Именно это могло сказаться на качестве сна.

Больше четверти участников исследования заявили, что теперь гораздо чаще видят кошмары. Около 30% респондентов стали чаще просыпаться по ночам. Что интересно, люди нередко видят в плохих снах сюжеты, связанные с темой коронавируса.

В основном это сны, в которых фигурируют большие толпы людей, заражение коронавирусом, карантин, больница и даже апокалипсис.