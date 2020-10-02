Наука и технологии
Сегодня 21:20
Пандемия спровоцировала ухудшение качества сна людей
Им стали чаще сниться кошмары
Учёные из Университета Хельсинки изучили данные более чем четырёх тысяч финнов и обнаружили, что пандемия плохо повлияла на качество сна людей.
Как утверждают исследователи, после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 люди стали чаще видеть кошмары и чаще просыпаться по ночам из-за них. Большинство участников исследования рассказали, что у них значительно повысился уровень стресса с начала пандемии. Именно это могло сказаться на качестве сна.
Больше четверти участников исследования заявили, что теперь гораздо чаще видят кошмары. Около 30% респондентов стали чаще просыпаться по ночам. Что интересно, люди нередко видят в плохих снах сюжеты, связанные с темой коронавируса.
В основном это сны, в которых фигурируют большие толпы людей, заражение коронавирусом, карантин, больница и даже апокалипсис.