Пандемия увеличила число россиян с депрессией

Исследователи рассказали, что за с января 2020 по январь 2021 во всём мире стало на 26% больше случаев депрессивного расстройства и на 28% — тревожного расстройства. Хуже всего психическое здоровье пошатнулось у жителей стран Южной Америки и Центральной Азии. Больше всего от депрессии и тревожных расстройств пострадали женщины — они обращались с этим к врачам в полтора раза чаще. Что касается возрастной группы, то больше всего пандемия ударила по людям 20-24 лет. Надо понимать, что в исследовании речь идёт о зарегистрированных случаях.

В исследовании указано, что в Центральной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии количество депрессивных и тревожных расстройств выросло в среднем на 30%.