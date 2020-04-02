Пандемия вызвала резкий рост числа кибератак

Об этом журналистам рассказали в компании Check Point. По данным специалистов, с января по март 2020 года активность киберпреступников снизилась на 17%, но затем снова резко возросла.

Так за последние две недели количество кибератак увеличилось с нескольких сотен до пяти тысяч в день. В Check Point отметили, что потенциально опасными являются сайты со словами «corona» или «covid» в домене, а также файлы, названия которых связаны с коронавирусом.

Как сообщают специалисты, с января была зарегистрирована 51 тысяча подобных доменов. В то же самое время 84% всех атак были осуществлены через фишинговые сайты.