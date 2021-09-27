Пандемия вызвала самое большое сокращение продолжительности жизни со времён Второй мировой войны

Исследовательская группа собрала беспрецедентный набор данных о смертности из 29 стран, охватывающих большую часть Европы, США и Чили. Они обнаружили, что в 27 из 29 стран в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни сократилась. Отмечается, что это свело на нет многолетний прогресс в снижении смертности.

Исследователи рассказали, что ожидаемая продолжительность жизни женщин в 15 странах и мужчин в 10 странах в 2020 году будет ниже, чем в 2015 году, когда на ожидаемую продолжительность жизни уже негативно повлияли эпидемии гриппа.

Выяснилось также, что в большинстве стран ожидаемая продолжительность жизни мужчин снизилась больше, чем у женщин. Наибольшее снижение наблюдалось среди мужчин в США — на 2,2 года по сравнению с уровнем 2019 года.