Пандемия заставила людей смотреть намного больше порно

Исследователи изучили поисковые запросы, относящиеся к пяти самым популярным порносайтам в (Porn, XNXX, PornHub, XVideos, xHamster). Учитывались запросы жителей Китая, Италии, Испании, Франции, Швеции и США за период с 9 января по 25 мая 2020 года.

Исследователей также интересовало, насколько людей интересовало порно на тему пандемии. Они проанализировали такие запросы: «коронавирус + секс», «коронавирус + порно», «covid + секс». Оказалось, что люди действительно стали искать такое чаще после начала пандемии. В основном смотрели ролики, где герои занимаются сексом в масках, хирургических перчатках и защитных костюмах.

Учёные пришли к выводу, что ограничительные меры могли привести к усилению социальной изоляции, чувства одиночества и стрессу, а это увеличило популярность порно.