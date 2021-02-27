ferra.ru
Наука и технологии
Сегодня в 10:55

Пандемия заставила людей смотреть намного больше порно

Но в тех странах, где была самоизоляция
Учёные проанализировали статистику сервиса Google Trends. Оказалось, что в острую фазу пандемии во всех проверенных государствах, где была введена самоизоляция, наблюдался значительный рост аудитории порносайтов. В странах же, где таких мер не было, роста не увидели.

Исследователи изучили поисковые запросы, относящиеся к пяти самым популярным порносайтам в (Porn, XNXX, PornHub, XVideos, xHamster). Учитывались запросы жителей Китая, Италии, Испании, Франции, Швеции и США за период с 9 января по 25 мая 2020 года.

Исследователей также интересовало, насколько людей интересовало порно на тему пандемии. Они проанализировали такие запросы: «коронавирус + секс», «коронавирус + порно», «covid + секс». Оказалось, что люди действительно стали искать такое чаще после начала пандемии. В основном смотрели ролики, где герои занимаются сексом в масках, хирургических перчатках и защитных костюмах.

Учёные пришли к выводу, что ограничительные меры могли привести к усилению социальной изоляции, чувства одиночества и стрессу, а это увеличило популярность порно.