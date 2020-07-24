Пандемию коронавируса обвинили в вероятном снижении рождаемости на планете

Исследователи признают, что делать точные прогнозы сложно, но «наиболее вероятным сценарием является снижение рождаемости, по крайней мере, в странах с высоким уровнем дохода и в краткосрочной перспективе».

Причины тому — нарушение организации семейной жизни и экономические проблемы. Люди могут решить отложить деторождение на более благополучные времена. Такая ситуация может ускорить старение населения и сокращение его численности.

Что касается стран с низким и средним уровнем дохода, то пандемия COVID-19 тоже ничего хорошего не сулит. Она приведёт к усилению тенденций, которые уже снижают рост рождаемости.