Папа Римский: дезинформация — главный грех журналистики

Папа Римский: дезинформация — главный грех журналистикиВ том числе клевета, диффамация и любовь к скандалам
Папа Римский Франциск был удостоен премии «Это журналистика» и по этому случаю выступил с речью перед делегацией известных итальянских журналистов. Он отметил, что обычно отказывается от наград, но эту премию он принял и заявил, что дезинформация — главный грех современной журналистики.
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Он обратил внимание на распространенность комментариев по любому поводу без фактов, которые зачастую появляются еще до того, как информация становится доступной. Он подчеркнул важность пропаганды реальности, а не идей, и отметил, что дезинформация является одним из четырех грехов" журналистики, наряду с клеветой, диффамацией и любвью к скандалам.
Папа Франциск признал опасность того, что цифровая культура превращает общение в лозунги и манипулирует теми, кто распространяет фальшивые новости в своих интересах. Он призвал не поддаваться логике конфронтации или ненависти.