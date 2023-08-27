Папа Римский: дезинформация — главный грех журналистики

Он обратил внимание на распространенность комментариев по любому поводу без фактов, которые зачастую появляются еще до того, как информация становится доступной. Он подчеркнул важность пропаганды реальности, а не идей, и отметил, что дезинформация является одним из четырех грехов" журналистики, наряду с клеветой, диффамацией и любвью к скандалам.

Папа Франциск признал опасность того, что цифровая культура превращает общение в лозунги и манипулирует теми, кто распространяет фальшивые новости в своих интересах. Он призвал не поддаваться логике конфронтации или ненависти.