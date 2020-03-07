Папа римский назвал любителей смартфонов «мёртвыми изнутри»

Своими мыслями папа поделился по случаю Всемирного дня молодёжи, который католики ежегодно празднуют во время Великого поста.

Папа римский Франциск заявил, что сегодня люди часто становятся свидетелями событий, даже не проживая их по-настоящему. Молодёжь предпочитает мгновенно достать смартфон и сделать фотографию. Папа римский отметил, что люди тратят свою жизнь на поверхностные вещи, думая, что они живут. На самом деле, внутри они уже мертвы.

Франциск добавил, что современные люди часто погружаются в цифровой нарциссизм. При этом технологии должны быть средством, а не целью.