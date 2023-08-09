Папа Римский предупредил о рисках, связанных с искусственным интеллектом

Этот шаг Папы Римского отражает растущую дискуссию об этических последствиях искусственного интеллекта, вызванную такими инновациями, как ChatGPT.

Он подчеркнул необходимость открытого диалога о разрушительных возможностях и неоднозначных последствиях ИИ с акцентом на предотвращение насилия и дискриминации, возникающих в результате использования ИИ.

Ватикан в лице своего Управления по содействию целостному человеческому развитию подчеркнул связь между ИИ, правами человека и миром во всем мире.