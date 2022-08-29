Пара сверхмассивных чёрных дыр может столкнуться в ближайшие 3 года

Сегодня в 14:37
1 мин.
Пара сверхмассивных чёрных дыр может столкнуться в ближайшие 3 годаПо крайней мере такая вероятность есть
Странное поведение галактики, удалённой от нас на миллиард световых лет, предполагает, что в ней может произойти одно из самых ожидаемых событий в современной астрономии — столкновение массивных чёрных дыр.
Аномалии в излучении, исходящем от центра галактики SDSS J1430+2303, могут быть свидетельством того, что скоро могут столкнуться две сверхмассивных чёрных дыры общей массой около 200 миллионов Солнц. Учёные предсказывают, что это может случиться в течение следующих трёх лет.
Отмечается, что даже без детектора, способного улавливать гравитационные волны, исследователи ожидают увидеть огромную вспышку света во всём спектре.