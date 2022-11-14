Парацетамол оказался способен влиять на поведение людей

«Похоже, что ацетаминофен заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций, когда они думают о рискованных действиях — они просто не испытывают такого страха», — отметили учёные.

В серии экспериментов, в которых приняли участие более 500 студентов, исследователи измерили, как однократная доза ацетаминофена в 1000 мг (рекомендуемая максимальная разовая доза для взрослых) влияет на их рискованное поведение. Части добровольцев давали действующее вещество, а части — плацебо. Они не знали, что получили.

В каждом из экспериментов участники должны были накачать ненадутый воздушный шар на экране компьютера, при этом зарабатывались воображаемые деньги. Нужно было заработать как можно больше, накачивая воздушный шар, но следить за тем, чтобы он не лопнул, иначе деньги потеряются. Результаты показали, что студенты, принимавшие ацетаминофен, больше рисковали и лопали шары.