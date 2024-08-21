Парадокс кибербезопасности: «экспертов» стало много, и это плохо

Согласно недавнему анализу, проведенному DSV Consulting LLC, наплыв мер по сокращению расходов и рост культуры влияния привели к девальвации навыков и услуг в области кибербезопасности, создав ландшафт, изобилующий дезинформацией и некачественным обучением, сообщается в статье.

Распространение бесплатного или недорогого контента, часто предоставляемого самозваными «экспертами», привело к тому, что рынок насытился низкокачественными советами, затмив авторитетных «поставщиков обучения». Эта тенденция не только вводит в заблуждение начинающих специалистов, но и чревата увеличением пробелов в знаниях.

Этот сценарий напоминает бум аутсорсинга в начале 2000-х годов, когда многие американские технологические рабочие места переместились за границу в поисках более низкой стоимости жизни, что привело к нехватке опытных специалистов внутри страны.