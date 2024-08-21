Наука и технологии
Опубликовано 21 августа 2024, 22:31
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Парадокс кибербезопасности: «экспертов» стало много, и это плохо

Это угрожает “целостности” отрасли
Индустрия кибербезопасности сталкивается с интересным парадоксом, гласит статья HackerNoon: резкое увеличение количества бесплатных или недорогих тренингов и консультационных услуг, что подрывает восприятие ценности настоящих экспертных знаний и «повторяет прошлые ошибки отрасли».
Парадокс кибербезопасности: «экспертов» стало много, и это плохо
© Ferra

Согласно недавнему анализу, проведенному DSV Consulting LLC, наплыв мер по сокращению расходов и рост культуры влияния привели к девальвации навыков и услуг в области кибербезопасности, создав ландшафт, изобилующий дезинформацией и некачественным обучением, сообщается в статье.

Распространение бесплатного или недорогого контента, часто предоставляемого самозваными «экспертами», привело к тому, что рынок насытился низкокачественными советами, затмив авторитетных «поставщиков обучения». Эта тенденция не только вводит в заблуждение начинающих специалистов, но и чревата увеличением пробелов в знаниях.

Этот сценарий напоминает бум аутсорсинга в начале 2000-х годов, когда многие американские технологические рабочие места переместились за границу в поисках более низкой стоимости жизни, что привело к нехватке опытных специалистов внутри страны.

Источник:HackerNoon
Автор:Максим Многословный
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