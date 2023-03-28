Парадокс: рост безработицы увеличил продолжительность жизни в богатых странах

Парадокс: рост безработицы увеличил продолжительность жизни в богатых странахА в бедных уменьшил
Новое исследование показало, что в бедных странах рост безработицы, ожидаемо, приводит к снижению продолжительности жизни. А вот в богатых всё наоборот.
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Исследователи проанализировали данные Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения за 2011–2019 годы. В них были такие показатели: ВВП на душу населения, уровень безработицы, плотность населения, расходы на здравоохранение на душу населения, число больничных коек и медработников на 1000 человек. Кроме того, аналитики учитывали состояние окружающей среды и обеспеченность продуктами питания, распространённость табака и потребление алкоголя.
Изученные страны поделили на четыре группы: низкодоходные, с относительно низкими, с более высокими средними доходами и высокодоходные.
Оказалось, что с ростом доходов в стране росла и ожидаемая продолжительность жизни. Кроме того, в странах с низкими доходами повышение безработицы на один процент приводит к снижению ожидаемой продолжительности жизни на 0,23 года. А вот в странах с доходами выше среднего тот же один процент дополнительной безработицы увеличивает продолжительность жизни в среднем на 0,16 года.
Учёные нашли такое объяснение: в бедных странах отсутствие работы сопровождается ухудшением условий жизни. В богатых же всё это нивелирует развитая система здравоохранения и социальной поддержки.