Парадокс: рост безработицы увеличил продолжительность жизни в богатых странах

Исследователи проанализировали данные Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения за 2011–2019 годы. В них были такие показатели: ВВП на душу населения, уровень безработицы, плотность населения, расходы на здравоохранение на душу населения, число больничных коек и медработников на 1000 человек. Кроме того, аналитики учитывали состояние окружающей среды и обеспеченность продуктами питания, распространённость табака и потребление алкоголя.

Изученные страны поделили на четыре группы: низкодоходные, с относительно низкими, с более высокими средними доходами и высокодоходные.

Оказалось, что с ростом доходов в стране росла и ожидаемая продолжительность жизни. Кроме того, в странах с низкими доходами повышение безработицы на один процент приводит к снижению ожидаемой продолжительности жизни на 0,23 года. А вот в странах с доходами выше среднего тот же один процент дополнительной безработицы увеличивает продолжительность жизни в среднем на 0,16 года.

Учёные нашли такое объяснение: в бедных странах отсутствие работы сопровождается ухудшением условий жизни. В богатых же всё это нивелирует развитая система здравоохранения и социальной поддержки.