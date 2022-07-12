Парадокс: солнечные батареи менее эффективны во время жары

По словам профессора Аластера Баки (Alastair Buckey) из Шеффилдского университета, солнечные батареи наиболее эффективны весной, когда воздух прохладный, а небо действительно ясное.

Дело в том, что солнечные панели работают, поглощая световую энергию и используя эту энергию для «возбуждения» электронов. Затем создаётся электрическое поле, позволяющее электронам течь в виде электричества. Чем больше интенсивность света, тем больше поток электричества. Но чем горячее панель, тем большее количество электронов уже находится в возбуждённом состоянии перед попаданием фотона, что снижает её эффективность.

Современные гибридные солнечные панели спроектированы таким образом, чтобы на них меньше влияла жара, но они всё же могут терять 10% своей номинальной эффективности в жаркие дни.