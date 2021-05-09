Наука и технологии
Сегодня в 17:34
Парады Победы показали с орбиты
В Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге
Роскосмос сообщил, что российские спутники сфотографировали военные парады, приуроченные к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На снимках запечатлены парады в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
На первом фото показан парад Победы в Новосибирске. В нём участвовали 2112 военнослужащих, юнармейцев и кадетов. Всего по площади Ленина прошли более 50 единиц военной техники.
Роскосмос
В Санкт-Петербурге парад прошёл на Дворцовой площади. В нём участвовали около 5000 военнослужащих и 200 единиц военной техники. Можно было увидеть танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-400.
Роскосмос
В Екатеринбурге по главной площади прошли около 2,5 тысячи военных. На этом параде впервые участвовали одиннадцать всадников в форме казачьих кавалерийских формирований времён Великой Отечественной войны. Они прошли по Площади 1905 года.
Роскосмос