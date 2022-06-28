Парализованному мужчине подключили прямо к мозгу роботизированные руки

Группа исследователей опубликовала статью в журнале Frontiers in Neurorobotics, в которой описала новый нейрокомпьютерный интерфейс и пару модульных протезов. Эта система обеспечивает прямую связь между мозгом и компьютером, который декодирует нейронные сигналы и использует их для выполнения различных задач: от перемещения курсора на экране до управления роботизированным протезом. По сути, парализованный мужчина смог управлять роборуками силой мысли.

Учёные уже проделали большую работу, но не собираются останавливаться на достигнутом и будут дорабатывать систему. Они хотят сделать так, чтобы протезы давали сенсорную обратную связь, доставляемую прямо в мозг человека, которая позволит ему выполнять некоторые задачи, не требуя постоянной визуальной обратной связи.