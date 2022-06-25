Парализованный гонщик управлял суперкаром движениями головы и вдохами

Шмидт управлял McLaren 720S Spider, модифицированным компанией Arrow Electronics для отслеживания движения его головы с помощью инфракрасных камер. Он контролировал ускорение и торможение, вдыхая и выдыхая через специальное устройство.

Шмидта парализовало в 2000 году, когда он повредил спинной мозг в аварии на тренировочном круге. Он давно выступает за лечение паралича, а в 2014 году в партнерстве с компанией Arrow управлял автомобилем Corvette с помощью комбинации отслеживания положения головы, глотания и голосового управления.