Парализованный мужчина смог написать сообщение в соцсети «силой мысли»

Специальный чип разработала компания Synchron. Его вживили в мозг парализованному Филипу О'Кифу (Philip O’Keefe). Благодаря устройству он впервые смог написать сообщение «силой мысли». Мужчина опубликовал его в твиттере. Написал: «Привет, мир! Короткий твит. Монументальный прогресс». Чуть позже он добавил: «Я надеюсь, что я прокладываю путь людям для того, чтобы они могли твитить силой мысли».

Из-за бокового амиотрофического склероза мужчина потерял значительную часть двигательных функций. Но чип позволяет ему возвращаться к социальной жизни. Он пояснил, что теперь просто думает о том, на каком месте с компьютере хочет кликнуть. Это позволяет ему отправлять электронную почту, делать покупки и писать сообщения.