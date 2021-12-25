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Парализованный мужчина смог написать сообщение в соцсети «силой мысли»У него в мозг вживлён чип
62-летний мужчина с боковым амиотрофическим склерозом с помощью имплантата смог совершать покупки в интернете и даже писать сообщения.
Специальный чип разработала компания Synchron. Его вживили в мозг парализованному Филипу О'Кифу (Philip O’Keefe). Благодаря устройству он впервые смог написать сообщение «силой мысли». Мужчина опубликовал его в твиттере. Написал: «Привет, мир! Короткий твит. Монументальный прогресс». Чуть позже он добавил: «Я надеюсь, что я прокладываю путь людям для того, чтобы они могли твитить силой мысли».
Из-за бокового амиотрофического склероза мужчина потерял значительную часть двигательных функций. Но чип позволяет ему возвращаться к социальной жизни. Он пояснил, что теперь просто думает о том, на каком месте с компьютере хочет кликнуть. Это позволяет ему отправлять электронную почту, делать покупки и писать сообщения.
Источник: TJ