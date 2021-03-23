Наука и технологии
Сегодня в 15:13
Парень получил по почте вместо заказанного iPhone стол
Но это его ошибка
Парень из Таиланда рассказал, что заказал в интернете на площадке Lazada iPhone 7, однако вместо смартфона ему пришёл стол в форме iPhone 7.
Парень признался, что удивился, почему стоимость доставки столь высокая. Однако о том, что совершил ошибку, он догадался только, когда получил коробку.
Судя по всему, парень не потрудился проверить описание товара перед тем, как оформить заказ. Впрочем, письменный стол, который получил мужчина, выглядит необычно и интересно. Внешним видом стол невероятно похож на оригинальный iPhone 7 — сохранены даже пропорции.
Недавно, жительница Китая рассказала, что заказала себе на сайте Apple новый iPhone 12 Pro Max, но получила вместо него в коробке яблочный йогурт.