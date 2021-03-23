Парень получил по почте вместо заказанного iPhone стол

Парень признался, что удивился, почему стоимость доставки столь высокая. Однако о том, что совершил ошибку, он догадался только, когда получил коробку.

Судя по всему, парень не потрудился проверить описание товара перед тем, как оформить заказ. Впрочем, письменный стол, который получил мужчина, выглядит необычно и интересно. Внешним видом стол невероятно похож на оригинальный iPhone 7 — сохранены даже пропорции.

Недавно, жительница Китая рассказала, что заказала себе на сайте Apple новый iPhone 12 Pro Max, но получила вместо него в коробке яблочный йогурт.