Парень продал свои селфи за миллион долларов

Парень продал свои селфи за миллион долларовБезумие с NFT не прекращается
«Я подумал, что было бы забавно, если бы один из коллекционеров получил моё лицо», — отметил парень. «Я никогда не думал, что кто-то захочет купить мои селфи», — добавил он. Изначально студент оценил каждую фотографию всего в три доллара. Таких селфи у него было порядочное количество. Дело в том, что парень вёл проект: почти каждый день в течение последних пяти лет студент фотографировал себя сидящим перед компьютером. Его задумка была использовать альбом из почти 1000 селфи для создания видео на выпускной. Теперь же планы изменились.
После того, как на селфи парня на сайте OpenSea наткнулся индонезийский селебрити, общая стоимость набора достигла 317 эфиров, или более миллиона долларов. На пике популярности каждое селфи стоило 0,9 эфира — около $3000.
Парень попросил коллекционеров не злоупотреблять его фотографиями, чтобы его родители не расстраивались.