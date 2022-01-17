Парень продал свои селфи за миллион долларов

После того, как на селфи парня на сайте OpenSea наткнулся индонезийский селебрити, общая стоимость набора достигла 317 эфиров, или более миллиона долларов. На пике популярности каждое селфи стоило 0,9 эфира — около $3000.

Парень попросил коллекционеров не злоупотреблять его фотографиями, чтобы его родители не расстраивались.