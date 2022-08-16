Парень разослал пассажирам самолёта снимки авиакатастрофы и довёл их до паники. Рейс пришлось задержать

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Парень разослал пассажирам самолёта снимки авиакатастрофы и довёл их до паники. Рейс пришлось задержатьШалость удалась
В Нидерландах 18-летний юноша отправил другим пассажирам рейса по Air Drop фото авиакатастрофы. Все запаниковали, взлёт задержали, а парня в итоге сняли с самолёта.
Рейс отправлялся из Роттердама. Самолёт уже был готов ко взлёту, когда на айфоны пассажиров пришли фотографии авиакатастрофы. Получателем, в том числе, стал пилот воздушного судна.
Снимки разослали через Air Drop, то есть сделал этот кто-то, кто находился на борту. Пассажиры начали паниковать, а служба безопасности объявила массовую рассылку угрозой взрыва.
18-летний парень признался в содеянном только после того, как капитан пригрозил, что никто никуда не полетит и не выйдет из самолёта, пока виновный не будет найден. В итоге юношу задержала и допросила военная полиция.