Парень разослал пассажирам самолёта снимки авиакатастрофы и довёл их до паники. Рейс пришлось задержать

Рейс отправлялся из Роттердама. Самолёт уже был готов ко взлёту, когда на айфоны пассажиров пришли фотографии авиакатастрофы. Получателем, в том числе, стал пилот воздушного судна.

Снимки разослали через Air Drop, то есть сделал этот кто-то, кто находился на борту. Пассажиры начали паниковать, а служба безопасности объявила массовую рассылку угрозой взрыва.

18-летний парень признался в содеянном только после того, как капитан пригрозил, что никто никуда не полетит и не выйдет из самолёта, пока виновный не будет найден. В итоге юношу задержала и допросила военная полиция.