Парень взломал школьную компьютерную систему и опубликовал цитату Гитлера

В компьютерном преступлении обвинили 18-летнего учащегося средней школы Гластонбери в Коннектикуте. Цитата, которую он опубликовал, звучит так: «Это совершенно особое тайное удовольствие, как люди вокруг нас не понимают, что с ними происходит на самом деле». Также, по сведениям полиции, школьник разместил ещё одну запись с упоминанием террориста с Бостонского марафона и употребления наркотиков.

Эти записи увидели в ежегоднике только после того, как начали его распространять. В итоге книгу пришлось отозвать. Она, кстати, была посвящена Джорджу Флойду, которого убил полицейский в прошлом году.

Парню запретили приходить на выпускной, а суд над ним состоится 6 августа.