Парикмахеры начали «стричь» людей через веб-камеру

Для это создали специальный сайт YouProbablyNeedaHaircut.com. С его помощью пользователей соединяют с «барберами мирового класса». Они будут оказывать услуги людям онлайн, что может помочь парикмахерам хоть как-то снизить убытки. «Быстрая стрижка» за 20 минут обойдётся пользователю в $18 (около 1300 рублей). «Не-такая-уж-быстрая стрижка» в течение 45 минут будет стоить уже $30 (почти 2200 рублей).

Правда, перед сеансом пользователю рекомендуется обзавестись хорошими ножницами или бритвой, чтобы результат был лучше.