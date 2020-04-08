Наука и технологии
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Парикмахеры начали «стричь» людей через веб-камеру
Живём в удивительные времена
Из-за распространения коронавирусной инфекции во многих странах закрылись рестораны, кафе, парикмахерские и другие заведения. Предприниматели начали искать выход из создавшейся ситуации и обратились к онлайну. Как пишут англоязычные СМИ, парикмахеры начали «стричь» людей через веб-камеру.
Для это создали специальный сайт YouProbablyNeedaHaircut.com. С его помощью пользователей соединяют с «барберами мирового класса». Они будут оказывать услуги людям онлайн, что может помочь парикмахерам хоть как-то снизить убытки. «Быстрая стрижка» за 20 минут обойдётся пользователю в $18 (около 1300 рублей). «Не-такая-уж-быстрая стрижка» в течение 45 минут будет стоить уже $30 (почти 2200 рублей).
Правда, перед сеансом пользователю рекомендуется обзавестись хорошими ножницами или бритвой, чтобы результат был лучше.