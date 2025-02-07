Паритет в вопросах огневой мощи: генерал-майор сравнил технику РФ и НАТО

Опубликовано 07 февраля 2025, 14:551 мин.
Паритет в вопросах огневой мощи: генерал-майор сравнил технику РФ и НАТОРоссийская бронетехника превосходит технику НАТО
Российская бронетехника и вооружение лучше по своим характеристикам, чем техника, которую страны НАТО поставляют Украине. Об этом заявил заместитель начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ генерал-майор Сергей Шаленый, чьи слова приводит РИА Новости.
По его словам, с учетом модернизаций, российская техника превосходит западные образцы в зоне боевых действий. Исключение — только огневая мощь, где стороны примерно равны.
Как отметил Шаленый, российские машины лучше защищены от атак, а также превосходят по проходимости, скорости и возможностям эвакуации. Он подчеркнул, что российские танки и бронемашины подготовлены к реальным условиям боев лучше, чем техника, поставляемая НАТО.