Паритет в вопросах огневой мощи: генерал-майор сравнил технику РФ и НАТО

По его словам, с учетом модернизаций, российская техника превосходит западные образцы в зоне боевых действий. Исключение — только огневая мощь, где стороны примерно равны.

Как отметил Шаленый, российские машины лучше защищены от атак, а также превосходят по проходимости, скорости и возможностям эвакуации. Он подчеркнул, что российские танки и бронемашины подготовлены к реальным условиям боев лучше, чем техника, поставляемая НАТО.