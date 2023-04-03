Парижане проголосовали за запрет аренды электросамокатов

Французская столица, вероятно, станет вторым европейским городом после Барселоны, запретившим электросамокаты. Запрет не коснется электровелосипедов или частных самокатов.

Ранее Париж ввёл строгие правила относительно бизнеса аренды электросамокатов и сократил количество таких компаний с примерно 20 до трёх. В течение нескольких лет наблюдалась волна несчастных случаев с электросамокатами, в том числе со смертельным исходом. Это побудило город ввести новые правила, такие как ограничение скорости до 10 км/ч в определённых зонах и штрафы за неиспользование специальной парковки. Однако жители продолжали жаловаться на опасную эксплуатацию и электросамокаты, разбросанные по городским тротуарам.

В голосовании по поводу судьбы электросамокатов участвовали только 8% парижан. И, как пишет источник, в основном это были люди старше 50 лет и родители маленьких детей.