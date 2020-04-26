Наука и технологии
Вчера 21:23
Парижский Диснейленд открыл посещения в интернете
Настоящий посетить всё равно нельзя
Пандемия коронавирусной инфекции сильно изменила жизнь людей по всему миру. О том, чтобы посещать парки аттракционов и развлечений, не может быть и речь. В связи с этим Парижский Диснейленд открыл посещения в интернете.
Парк запустил специальную онлайн-платформу. Она позволяет посетить виртуальные копии самых известных достопримечательностей Диснейленда, «сходить» на мастер-классы по рисованию, танцам или кулинарии. В частности, детям предлагают нарисовать персонажей любимых мультфильмов, научиться танцевать, как какой-нибудь герой, или готовить блюда, как в фильмах. Кроме того, на сайте можно найти видео о секретах Диснейленда.
Сейчас ресурс доступен на шести языках. Русского там нет, но есть английский, а также французский, немецкий, испанский, итальянский и нидерландский.