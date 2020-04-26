Парижский Диснейленд открыл посещения в интернете

Парк запустил специальную онлайн-платформу. Она позволяет посетить виртуальные копии самых известных достопримечательностей Диснейленда, «сходить» на мастер-классы по рисованию, танцам или кулинарии. В частности, детям предлагают нарисовать персонажей любимых мультфильмов, научиться танцевать, как какой-нибудь герой, или готовить блюда, как в фильмах. Кроме того, на сайте можно найти видео о секретах Диснейленда.

Сейчас ресурс доступен на шести языках. Русского там нет, но есть английский, а также французский, немецкий, испанский, итальянский и нидерландский.