Парламентарии ЕС заподозрили Китай в планах редактировать геном своих солдат

Парламентарии отметили огромный потенциал исследований по редактированию генов для развития медицины, особенно в области персонализированной медицины и лечения таких сложных заболеваний, как рак и редкие генетические расстройства. Однако они предостерегли от этических рисков и рисков безопасности, связанных с этой технологией.

Они обратили внимание на деятельность китайских компаний, связанных с правительством и поддерживаемых военными, таких как BGI Group и MGI. Доступ этих компаний к обширным генетическим базам данных вызывает опасения по поводу возможного использования этой информации для целенаправленных атак на отдельных людей или этнические группы на основе их генетических профилей.

Кроме того, парламентарии выразили тревогу по поводу того, что Китай может использовать редактирование генов для улучшения физических и умственных способностей своих солдат или создания вирусов для ведения биологической войны.