Пародонтит оказался фактором проблем с сердцем

Учёные обнаружили значительную корреляцию между периодонтитом и фиброзом, что может привести к нерегулярному сердечному ритму.

«Периодонтит связан с длительным воспалением, а воспаление играет ключевую роль в прогрессировании фиброза предсердий и патогенезе фибрилляции предсердий», — пояснил один из авторов исследования.

Учёные предполагают, что к снижению других факторов риска, таких как высокий вес, низкий уровень активности, употребление табака и алкоголя, следует добавить уход за пародонтом, чтобы избежать мерцательной аритмии.