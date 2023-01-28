Пародонтит оказался фактором проблем с сердцем

Пародонтит оказался фактором проблем с сердцемНужно следить и за этим
Пародонтит, заболевание десен, может привести к целому ряду проблем, от неприятного запаха изо рта до кровотечения и потери зубов. Теперь исследователи из Университета Хиросимы обнаружили, что это может быть связано с ещё более серьёзными проблемами с сердцем.
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Учёные обнаружили значительную корреляцию между периодонтитом и фиброзом, что может привести к нерегулярному сердечному ритму.
«Периодонтит связан с длительным воспалением, а воспаление играет ключевую роль в прогрессировании фиброза предсердий и патогенезе фибрилляции предсердий», — пояснил один из авторов исследования.
Учёные предполагают, что к снижению других факторов риска, таких как высокий вес, низкий уровень активности, употребление табака и алкоголя, следует добавить уход за пародонтом, чтобы избежать мерцательной аритмии.