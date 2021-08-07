Пароли из трёх случайных слов признали самыми надёжными

По мнению специалистов Национального центра кибербезопасности (NCSC), гораздо лучше использовать комбинации из трёх случайных слов. Дело в том, что более сложные пароли, как бы это ни звучало, преступникам подобрать проще. Киберпреступники используют знания о предсказуемых средствах усложнения, например о замене буквы «O» нулём.

Специалисты рассказали, что пароли, составленные из трёх случайных слов, как правило, длиннее и их труднее предсказать, так как в них используются комбинации букв, которые сложнее обнаружить алгоритмам.

Эксперты признали, что использование трёх случайных слов не безопасно на 100%, потому что люди могут применять предсказуемые словосочетания. Тем не менее это простой способ улучшить защиту.