Пароли из трёх случайных слов признали самыми надёжными

Наука и технологии
Сегодня в 16:13
Пароли из трёх случайных слов признали самыми надёжнымиДа и запомнить такие проще
Эксперты, связанные с правительством Великобритании, заявили, что сложные пароли из последовательности букв, цифр и символов могут быть не лучшим вариантом.
По мнению специалистов Национального центра кибербезопасности (NCSC), гораздо лучше использовать комбинации из трёх случайных слов. Дело в том, что более сложные пароли, как бы это ни звучало, преступникам подобрать проще. Киберпреступники используют знания о предсказуемых средствах усложнения, например о замене буквы «O» нулём.
Специалисты рассказали, что пароли, составленные из трёх случайных слов, как правило, длиннее и их труднее предсказать, так как в них используются комбинации букв, которые сложнее обнаружить алгоритмам.
Эксперты признали, что использование трёх случайных слов не безопасно на 100%, потому что люди могут применять предсказуемые словосочетания. Тем не менее это простой способ улучшить защиту.