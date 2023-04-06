Партия не выдаст? В России начали переходить на китайскую защиту от вирусов и хакеров на ПК

По данным издания, 60% российских компаний заинтересованы в китайских технологиях для межсетевых экранов, систем предотвращения вторжений, систем мониторинга и сканеров безопасности.

Однако некоторые эксперты высказывают опасения по поводу отсутствия необходимых сертификатов и коммуникационных барьеров с клиентами, с которыми могут столкнуться китайские компании. Сертификация решений в области кибербезопасности контролируется ФСТЭК, которая отвечает за одобрение продукции до ее использования государственными организациями, государственными компаниями и не только.

Хотя китайские компании считаются сильными в области аппаратного обеспечения, российские разработчики уверены, что могут конкурировать с ними в области разработки программного обеспечения, считает замгендиректора “Гарда Технологии” Рустэм Хайретдинов.