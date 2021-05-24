Пару обвинили в распространении детской порнографии из-за заводского пароля на маршрутизаторе

Сообщается, что в январе в квартиру пары Кейт и Мэтью пришла полиция с ордером на обыск. Правоохранители заявили, что молодые люди подозреваются в распространении детской порнографии. Полиция изъяла во время обыска компьютер пары, их мобильные телефоны и другие устройства.

Выяснилось, что годом ранее с IP-адреса Кейт и Мэтью в интернет загрузили четыре порно-фотографии. К счастью, у пары нашёлся знакомый специалист в области информационной безопасности. Он рассказал, что их маршрутизатор, полученный от интернет-провайдера Vodafone, могли взломать хакеры. Кейт и Мэтью не догадались поменять заводской пароль к роутеру и панели администрирования.

Пока неясно, как завершится история лондонской пары. Молодые люди говорят, что не знали о необходимости сменить пароль.