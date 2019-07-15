Паспорта россиян начнут оформлять в сканирующих кабинах

Об этом сообщил гендиректор концерна «Автоматика», входящего в корпорацию Ростех. Опытная эксплуатация кабин, по его словам, начнётся уже в этом месяце. Автоматы появятся в некоторых МФЦ Москвы, Подмосковья, Краснодара и Тулы. К концу года они будут находиться в распоряжении всех МФЦ в стране.

«Криптобиокабина» может снимать биометрические параметры заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. А также сканировать документы, удостоверяющие личность, и активировать готовые паспорта. При активации банка паспорта кабина будет проводить двухфакторную биометрическую верификацию. Хоть это и автоматизированная процедура, заявителей в МФЦ всё равно будет сопровождать сотрудник.