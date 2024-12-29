Паспортам предрекли исчезновение из-за повсеместного распознавания лиц

Этот переход опирается на «цифровые документы» — Digital Travel Credential, DTC -, разработанные Международной организацией гражданской авиации ООН. Он объединяет виртуальные данные, хранящиеся на смартфоне, и физические удостоверения личности. Испытания показали, что система ускоряет проверку личности, причем некоторые процессы занимают всего несколько секунд.

Однако опасения по поводу конфиденциальности растут. Критики предупреждают о потенциальной слежке, утечке данных и системных ошибках. Индийская система в свою очередь Digi Yatra столкнулась с негативной реакцией из-за обязательной регистрации и «неясной обработки данных».

Эксперты, такие как Адам Тсао из Entrust, подчеркивают сложность контроля за использованием данных. Компании к тому же часто разрабатывают такие системы в тайне.