Наука и технологии
Опубликовано 29 декабря 2024, 19:25
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Паспортам предрекли исчезновение из-за повсеместного распознавания лиц

Риски для конфиденциальности остаются
Традиционные паспорта скоро могут быть заменены биометрическими системами, считает TechSpot. Такие страны, как Финляндия, Сингапур и Индия, уже тестируют технологию распознавания лиц в аэропортах. Сингапур даже разрешает жителям путешествовать без физических паспортов.
Паспортам предрекли исчезновение из-за повсеместного распознавания лиц
© Ferra

Этот переход опирается на «цифровые документы» — Digital Travel Credential, DTC -, разработанные Международной организацией гражданской авиации ООН. Он объединяет виртуальные данные, хранящиеся на смартфоне, и физические удостоверения личности. Испытания показали, что система ускоряет проверку личности, причем некоторые процессы занимают всего несколько секунд.

Однако опасения по поводу конфиденциальности растут. Критики предупреждают о потенциальной слежке, утечке данных и системных ошибках. Индийская система в свою очередь Digi Yatra столкнулась с негативной реакцией из-за обязательной регистрации и «неясной обработки данных».

Эксперты, такие как Адам Тсао из Entrust, подчеркивают сложность контроля за использованием данных. Компании к тому же часто разрабатывают такие системы в тайне.