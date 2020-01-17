Пассажир смог подключить PlayStation 4 к информационному табло в аэропорту

Сообщается, что сотрудники аэропорта назвали действия мужчины «захватом монитора». Тем не менее, применять грубых мер против пассажира они не стали, а просто попросили его отключить консоль. Мужчина сразу сделал это, поинтересовавшись, может ли он сначала завершить раунд. К сожалению, ему это не разрешили сделать.

Представители аэропорта признали, что инцидент указал на низкий уровень кибербезопасности в информационных системах. Кроме того, в аэропорту решили использовать эту историю как «хорошее напоминание» о том, что нельзя делать в подобных местах.