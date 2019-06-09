Пассажирам московского метро начнут сканировать лица для оплаты проезда

Журналисты спросили Ликсутова, когда начнётся тестирование системы распознавания лиц в московском метро, и на каких станциях это будет происходить. Чиновник ответил, что городской Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сейчас обсуждает сроки вместе с различными структурами. Однако точно известно, что тестирование запустят до конца 2019 года.

По словам Ликсутова, скорость оплаты при помощи сканирования лица будет сопоставима с той, которую даёт проездная карта «Тройка». Это важно для того, чтобы в метро не образовывались очереди.

Чиновник также отметил, что технология будет применяться в полном соответствии с законодательством РФ.