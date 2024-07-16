Пассажирам российских самолётов и поездов ускорят интернет

Россия планирует улучшить доступ к интернету через спутники для пассажиров авиа-, железнодорожного и водного транспорта, а также для автомобилистов. По информации Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), пользователи смогут приобрести специальные устройства и установить их на свои транспортные средства или стационарно для использования в качестве мобильного роутера, подобно терминалам Starlink Илона Маска, используемым в других странах.

ГКРЧ планирует выделить определённые диапазоны частот (10,7–12,75 ГГц, 17,7–18,6 ГГц, 18,8–19,3 ГГц и выше) для разработки и применения терминалов негеостационарных систем в России. Эти частоты будут доступны без необходимости в специальных разрешениях для работы спутникового оборудования.

Эти устройства будут доступны для покупки в розничных магазинах электроники и смогут использоваться не только на транспорте, но и как обычные роутеры для домашнего использования, пояснили эксперты рынка связи. Этот шаг предполагается как один из этапов развития современных сетей связи, способствующий обеспечению высокоскоростного интернета в будущем.