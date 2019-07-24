Ferra

Пассажиров самолётов заставят переплачивать за билеты из-за загрязнения воздуха

Эти деньги пойдут на экопроекты
В Великобритании билеты на самолёты могут подорожать. А всё из-за идеи властей включать в стоимость билета дополнительную плату за выбросы углекислого газа во время полёта. Так правительство хочет снизить вред от использования самолётов для экологии.

The Guardian пишет, что пассажиры сознательно могут предпочесть платить больше за билеты, чтобы эти средства пошли на борьбу с загрязнением. Своего рода компенсация.

Власти надеются, что эта инициатива как минимум повысит осведомлённость граждан о влиянии транспорта на окружающую среду. Вырученные с продажи билетов деньги можно будет использовать для поддержки экологических проектов, например, по посадке деревьев. Кроме того, подорожание билетов может подтолкнуть граждан к выбору менее загрязняющих природу способов передвижения.

Министр транспорта Британии также отметил, что властям будет необходимо отчитываться перед гражданами о трате вырученных средств.

Самое читаемое