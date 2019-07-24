Пассажиров самолётов заставят переплачивать за билеты из-за загрязнения воздуха

The Guardian пишет, что пассажиры сознательно могут предпочесть платить больше за билеты, чтобы эти средства пошли на борьбу с загрязнением. Своего рода компенсация.

Власти надеются, что эта инициатива как минимум повысит осведомлённость граждан о влиянии транспорта на окружающую среду. Вырученные с продажи билетов деньги можно будет использовать для поддержки экологических проектов, например, по посадке деревьев. Кроме того, подорожание билетов может подтолкнуть граждан к выбору менее загрязняющих природу способов передвижения.

Министр транспорта Британии также отметил, что властям будет необходимо отчитываться перед гражданами о трате вырученных средств.