Патентный тролль добивается запрета на ввоз в США техники Acer, Asus, MSI, Motorola и Lenovo

Сегодня в 15:14
1 мин.
Патентный тролль добивается запрета на ввоз в США техники Acer, Asus, MSI, Motorola и LenovoИдёт расследование
Комиссия по международной торговле США решила начать расследование на основании жалобы о нарушении патентных прав, поданной компанией VideoLabs против четырёх крупных производителей ПК из Китая и Тайваня. Истец просит издать приказ о запрете ввоза устройств Acer, Asus, MSI, Motorola и Lenovo в США.
VideoLabs утверждает, что устройства производства Acer, Asus, MSI, Motorola и Lenovo с графическими процессорами, поддерживающими обработку видео, нарушают четыре патента. Из-за иска комиссия вынуждена провести расследование, и, если она обнаружит, что патенты действительно нарушены, то может запретить продажу определённых продуктов в США.
Acer, Asus, MSI, Motorola Mobility и Lenovo ещё не прокомментировали расследование комиссии.