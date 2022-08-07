Патентный тролль добивается запрета на ввоз в США техники Acer, Asus, MSI, Motorola и Lenovo

VideoLabs утверждает, что устройства производства Acer, Asus, MSI, Motorola и Lenovo с графическими процессорами, поддерживающими обработку видео, нарушают четыре патента. Из-за иска комиссия вынуждена провести расследование, и, если она обнаружит, что патенты действительно нарушены, то может запретить продажу определённых продуктов в США.

Acer, Asus, MSI, Motorola Mobility и Lenovo ещё не прокомментировали расследование комиссии.