Patreon сократит 20% сотрудников. Акцент теперь на ИИ

По словам генерального директора Джека Конте, бизнес Patreon «по-прежнему идёт хорошо», но структура компании «слишком раздута». Чтобы оставаться «стабильной и надёжной опорой» для создателей контента, руководство решило «упростить управление, пересмотреть приоритеты и ускорить процессы».

Уволенным сотрудникам выдадут: 16 недель зарплаты плюс дополнительную оплаченную неделю за каждый полный год работы, а также медицинскую страховку до конца года.

Одной из главных причин реструктуризации называют ИИ. Конте признаёт, что ИИ не заменит человеческое творчество, но он «меняет то, как компания работает и организует свои процессы».