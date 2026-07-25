Наука и технологии
Опубликовано 25 июля 2026, 12:15
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Patreon сократит 20% сотрудников. Акцент теперь на ИИ

Очередные «жертвы» ИИ-бума
Сервис Patreon, который, напомним, позволяет «творцам» получать деньги от своих подписчиков, объявил о масштабных увольнениях. Компания сокращает 20% штата, 93 человека.
Patreon сократит 20% сотрудников. Акцент теперь на ИИ

© Patreon

По словам генерального директора Джека Конте, бизнес Patreon «по-прежнему идёт хорошо», но структура компании «слишком раздута». Чтобы оставаться «стабильной и надёжной опорой» для создателей контента, руководство решило «упростить управление, пересмотреть приоритеты и ускорить процессы».

Уволенным сотрудникам выдадут: 16 недель зарплаты плюс дополнительную оплаченную неделю за каждый полный год работы, а также медицинскую страховку до конца года.

Одной из главных причин реструктуризации называют ИИ. Конте признаёт, что ИИ не заменит человеческое творчество, но он «меняет то, как компания работает и организует свои процессы».

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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#краудфандинг
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#работа
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#искусственный интеллект
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