Патриарх Кирилл попросил запретить в РФ принуждение к сдаче биометрических данных

Хинштейн завил, что полностью разделяет позицию предстоятеля Русской православной церкви. «Введение новых цифровых технологий не должно ущемлять ничьих прав. Если человек не хочет сдавать свои биометрические данные — это его полное право», — написал депутат.

По его словам, уже готовы соответствующие поправки ко 2-му чтению законопроекта. Они запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия. Людям без сданной биометрии нельзя будет отказать в предоставлении услуг и передаче товара, в выдаче документов, в предоставлении пособий и иных социальных выплат, в совершении сделок с недвижимостью, в получении нотариальных услуг и т.д..