Пауки Джоро не страшные: они оказались стеснительными

Вопреки распространенному мнению, что эти пауки агрессивны и конкурируют с местными видами, исследователи обнаружили, что пауки Джоро не способны на такое поведение. В то время как большинство пауков быстро возобновляют свою обычную деятельность после ухода животного, пауки Джоро остаются неподвижными более часа, затихая до тех пор, пока не пройдет их «беспокойство». В исследовании сравнивалась реакция более 450 пауков 10 различных видов.

Пауки Джоро, относительно безвредные для людей и домашних животных, редко кусаются, если их не спровоцировать, а если и кусают, то их клыки слишком малы, чтобы проникнуть в кожу.

Хотя паук Джоро является инвазивным видом и быстро распространился по всему Юго-Востоку, его робкий характер позволяет предположить, что он не агрессивен по отношению к другим паукам или людям. Они приспособились к городской среде и часто строят свои паутины в неожиданных местах, таких как линии электропередач, светофоры и заправочные станции.