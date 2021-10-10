Павел Дуров назвал 3 недооценённых и 7 переоценённых вещей в жизни

Недооценённые вещи по версии Павла Дурова:

Одиночество . Павел думает, что жить одному — это иметь больше свободы.

Природа . Она позволяет человеку хорошо себя чувствовать, считает Дуров;

Сон . Основатель Telegram утверждает, что сон очень важен для общего состояния организма (трудно спорить);

А вот переоценённые вещи:

Большие города. Дуров говорит, что это источник загрязнения, преступности и шума;

Рестораны. Готовить дома, по мнению предпринимателя, полезнее;

Жаркая погода. Она повышает риски развития рака и быстрого старения;

Мода. Дуров считает, что бесконечное стремление за трендами — это дорого и бесполезно;

Своя недвижимость. Павел отметил, что покупка квартиры или дома накладывает ограничения и является сомнительной инвестицией. Аренда даёт больше свободы передвижения;

Социальные сети. Дуров напоминает, что это непрерывный поток мусора;