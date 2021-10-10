Павел Дуров назвал 3 недооценённых и 7 переоценённых вещей в жизни

Павел Дуров назвал 3 недооценённых и 7 переоценённых вещей в жизниНайдутся желающие поспорить?
Недооценённые вещи по версии Павла Дурова:
Сон. Основатель Telegram утверждает, что сон очень важен для общего состояния организма (трудно спорить);
Природа. Она позволяет человеку хорошо себя чувствовать, считает Дуров;
Одиночество. Павел думает, что жить одному — это иметь больше свободы.
А вот переоценённые вещи:
Большие города. Дуров говорит, что это источник загрязнения, преступности и шума;
Рестораны. Готовить дома, по мнению предпринимателя, полезнее;
Жаркая погода. Она повышает риски развития рака и быстрого старения;
Мода. Дуров считает, что бесконечное стремление за трендами — это дорого и бесполезно;
Своя недвижимость. Павел отметил, что покупка квартиры или дома накладывает ограничения и является сомнительной инвестицией. Аренда даёт больше свободы передвижения;
Социальные сети. Дуров напоминает, что это непрерывный поток мусора;
Советы «звёзд». Павел довольно иронично добавил, что знаменитые люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области знаний. По мнению Дурова, лучше всего полагаться на науку и мнения экспертов.