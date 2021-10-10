Наука и технологии
Сегодня в 21:35
1 мин.

Павел Дуров назвал 3 недооценённых и 7 переоценённых вещей в жизни

Найдутся желающие поспорить?
Сегодня Павлу Дурову исполнилось 37 лет. По этому поводу он опубликовал пост в своём Telegram-канале, в котором порассуждал о недооценённых и переоценённых вещах.
Павел Дуров назвал 3 недооценённых и 7 переоценённых вещей в жизни

Недооценённые вещи по версии Павла Дурова:

  1. Сон. Основатель Telegram утверждает, что сон очень важен для общего состояния организма (трудно спорить);

  2. Природа. Она позволяет человеку хорошо себя чувствовать, считает Дуров;

  3. Одиночество. Павел думает, что жить одному — это иметь больше свободы.

А вот переоценённые вещи:

  1. Большие города. Дуров говорит, что это источник загрязнения, преступности и шума;

  2. Рестораны. Готовить дома, по мнению предпринимателя, полезнее;

  3. Жаркая погода. Она повышает риски развития рака и быстрого старения;

  4. Мода. Дуров считает, что бесконечное стремление за трендами — это дорого и бесполезно;

  5. Своя недвижимость. Павел отметил, что покупка квартиры или дома накладывает ограничения и является сомнительной инвестицией. Аренда даёт больше свободы передвижения;

  6. Социальные сети. Дуров напоминает, что это непрерывный поток мусора;

  7. Советы «звёзд». Павел довольно иронично добавил, что знаменитые люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области знаний. По мнению Дурова, лучше всего полагаться на науку и мнения экспертов.