Павел Дуров назвал iPhone 12 Pro неуклюжим куском «железа»

«Только что попробовал iPhone 12 Pro — что за невероятно неуклюжий кусок “железа”», — пишет Дуров. По словам Павла, смартфон выглядит и ощущается как увеличенная версия iPhone 5 2012 года, но с уродливыми камерами, торчащими на разных высотах. Также Дурову не понравилось, что у айфона до сих пор есть «чёлка» и широкие рамки. Из-за этого у смартфона получается плохое соотношение экрана и корпуса. В целом, iPhone 12 Pro выглядит устаревшим.

Дуров отметил, что спустя 9 лет после смерти Стива Джобса компания Apple всё ещё живёт репутацией и технологиями, которые он создал. Павел напомнил, что ранее в этом году продажи iPhone упали на 21%. Если этот тренд окажется устойчивым, то через 7-10 лет мировая рыночная доля айфонов окажется ничтожно низкой, пишет Дуров.