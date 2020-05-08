Павел Дуров назвал причины не переезжать в технологический центр США

Кремниевой долиной называют южную часть области залива Сан-Франциско в штате Калифорния. Там расположены штаб-квартиры многих технологических компаний, в том числе Apple и Google.

Недавно журналист Юрий Дудь снял фильм о предпринимателях из Кремниевой долины. Павел Дуров решил прокомментировать это. Основатель Telegram назвал семь причин, по которым не стоит переезжать в Калифорнию, в этот, по сути, технологический центр страны.

Во-первых, по мнению Дурова, США — это «полицейское государство». Страна является лидером по количеству людей в тюрьмах. Во-вторых, здравоохранение в США неэффективное и дорогое. В-третьих, в самой Кремниевой долине очень ограничена культурная жизнь. А в ближайшем Сан-Франциско высок уровень преступности. Также Дуров отметил посредственность образования в Америке, высокие налоги и дороговизну разработки. Последнее означает, что в Кремниевой долине довольно дорого вести высокотехнологический бизнес. Кроме того, Дуров назвал перспективы американского рынка слабыми.