Павел Дуров объявил голодовку ради развития Telegram

Почти два года назад Дуров уже рассказал интернету о своём образе жизни. Тогда стало известно, что создатель Telegram не пьёт алкоголь, кофе и газированные напитки, не ест мясо животных и не принимает лекарств. В мае Дуров стал ещё радикальнее и отказался от всех видов пищи, кроме рыбы и свежих морепродуктов. Он обосновал свой выбор тем, что рыба, приготовленная на костре, — естественная пища наших предков.

В июне же Дуров решил попробовать голодание. Последние 6 дней он не употребляет никакой еды и пьёт только воду. Это, по словам Павла, делает его продуктивнее.

«Очевидно, в результате я несколько потеряю в мышечной массе… но я верю, что, если мне удастся придумать отличные идеи в течение периода голодания, это окажется полезным для миллионов пользователей Telegram», — заключил Дуров.