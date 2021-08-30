Павел Дуров предупредил о растущей цензуре и слежке со стороны компаний

По словам Дурова, большинство исследований показывают, что человечество сейчас менее свободно, чем несколько лет назад.

20 лет назад, пишет Павел, у нас были децентрализованный интернет и относительно свободная банковская система. Теперь Apple и Google контролируют информацию и приложения на наших смартфонах, а Visa и Mastercard ограничивают то, какие товары и услуги мы можем оплачивать. «Каждый год мы отдаём всё больше власти и контроля над нашими жизнями горстке неподотчётных руководителей корпораций, которых мы не выбирали», — отметил Дуров.

Он также указал на то, что большинство из нас носит с собой отслеживающие устройства — телефоны, а также позволяет корпорациям использовать наши данные для таргета бессмысленного контента.

Павел добавил, что в 2017 году Китай обогнал США по части покупательской способности, продемонстрировав миру, что индивидуальные свободы не нужны для экономического развития. Глядя на успех Китая, всё больше стран становятся авторитарными.

У Дурова мрачные представления о будущем. Он допускает, что наше поколение может войти в историю как то, что позволило обществу превратиться в антиутопический кошмар.