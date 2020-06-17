Павел Дуров пригрозил Facebook судом из-за мошеннической рекламы с его именем

Дуров пишет, что уже больше года Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем от имени Павла. Всё это одобряется модераторами, посты получают официальный статус рекламных объявлений и вводят людей в заблуждение. Деньги теряют и пенсионеры.

Павел указывает, что Facebook и Instagram не перестали продвигать такие объявления, несмотря на многочисленные жалобы пользователей. При этом Дуров и команда Telegram уже неоднократно заявляли, что не предлагают людям способов заработка.

Дуров также едко отметил, что, судя по скорости, с которой русскоязычные модераторы Facebook совершают политическую цензуру, на оценку рекламных объявлений у них ресурсы должны быть.

В конце своего поста Павел заявил, что Facebook должна начать «ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели», а также компенсировать пользователям ущерб. Дуров посоветовал людям сохранять мошеннические объявления, найденные на площадке, чтобы затем использовать их в рамках возможных судебных процессов.