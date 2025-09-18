Павел Дуров примет участие в открытие международного центра ИИ в Астане

О его участии сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

В целом на пленарном заседании выступят:

Павел Дуров , основатель и CEO Telegram.

Омар Султан Аль-Олама , государственный министр ОАЭ по вопросам ИИ и цифровой экономики.

Кай-Фу Ли , основатель и CEO Sinovation Ventures.

Илья Стребулаев , профессор Стэнфорда.

Питер Норвиг , научный сотрудник Стэнфорда и директор по исследованиям в Google.

Модератором заседания станет Лили Лю, президент Solana Foundation.

В тот же день пройдет Generative Nation Pitch — республиканская питч-сессия лучших ИИ-проектов. Финалисты будут соревноваться в четырёх категориях: школьники (12−18 лет), студенты колледжей и вузов, стартап-команды с готовым MVP и исследовательские проекты.