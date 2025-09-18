Павел Дуров примет участие в открытие международного центра ИИ в Астане

Павел Дуров примет участие в открытие международного центра ИИ в АстанеDigital Bridge-2025
© Павел Дуров
О его участии сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.
В целом на пленарном заседании выступят:
Павел Дуров, основатель и CEO Telegram.
Омар Султан Аль-Олама, государственный министр ОАЭ по вопросам ИИ и цифровой экономики.
Кай-Фу Ли, основатель и CEO Sinovation Ventures.
Илья Стребулаев, профессор Стэнфорда.
Питер Норвиг, научный сотрудник Стэнфорда и директор по исследованиям в Google.
Модератором заседания станет Лили Лю, президент Solana Foundation.
В тот же день пройдет Generative Nation Pitch — республиканская питч-сессия лучших ИИ-проектов. Финалисты будут соревноваться в четырёх категориях: школьники (12−18 лет), студенты колледжей и вузов, стартап-команды с готовым MVP и исследовательские проекты.