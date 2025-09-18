Наука и технологии
Опубликовано 18 сентября 2025, 19:44
1 мин.

Павел Дуров примет участие в открытие международного центра ИИ в Астане

Digital Bridge-2025
2 октября в Казахстане в рамках Digital Bridge-2025 состоится открытие международного центра искусственного интеллекта. На мероприятие приглашены ведущие мировые эксперты в области технологий, в числе которых ожидается выступление основателя Telegram Павла Дурова, пишут СМИ.
Павел Дуров примет участие в открытие международного центра ИИ в Астане

© Павел Дуров

О его участии сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

В целом на пленарном заседании выступят:

  • Павел Дуров, основатель и CEO Telegram.

  • Омар Султан Аль-Олама, государственный министр ОАЭ по вопросам ИИ и цифровой экономики.

  • Кай-Фу Ли, основатель и CEO Sinovation Ventures.

  • Илья Стребулаев, профессор Стэнфорда.

  • Питер Норвиг, научный сотрудник Стэнфорда и директор по исследованиям в Google.

  • Модератором заседания станет Лили Лю, президент Solana Foundation.

В тот же день пройдет Generative Nation Pitch — республиканская питч-сессия лучших ИИ-проектов. Финалисты будут соревноваться в четырёх категориях: школьники (12−18 лет), студенты колледжей и вузов, стартап-команды с готовым MVP и исследовательские проекты.

Автор:Максим Многословный
