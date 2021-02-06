Павел Дуров провёл переговоры с наследным принцем Дубая

Сообщается, что основатель Telegram и наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум говорили о перспективах дальнейшего развития IT-отрасли в целом, и мессенджера в частности.

Стоит понимать, что в Дубае располагается штаб-квартира Telegram. Как отметил шейх, тот факт, что такие интересные и успешные цифровые компании, как Telegram решили управлять своими предприятиями из Дубая, говорит о способности города обеспечить необходимую производственную среду.

Павел Дуров тоже похвалил Дубай. Он сказал, что город предлагает экосистему стартапов, передовую инфраструктуру и благоприятное для бизнеса законодательство.

Обсуждалось ли что-то ещё помимо этого, неясно.